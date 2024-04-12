Мелитополь, 12 апреля, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Космонавт-испытатель Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Герой России Андрей Борисенко рассказал о впечатлениях, которые испытал, впервые увидев Землю из космоса.

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«Самая главная мысль, наверное, была такая: какая же красивая наша планета! Действительно, планета очень-очень красивая», — сказал Борисенко в интервью Запорожскому агентству новостей.

Он добавил, что человеческий глаз гораздо лучше воспринимает свет, чем любая фототехника. Поэтому те снимки, которые космонавты привозят или отправляют на Землю, не в полном объёме передают то, что видит человеческий глаз наверху.

По словам космонавта, на данный момент воочию увидеть эту красоту можно, только самостоятельно полетев в космос.

Как ранее передавало ИА Регнум, «Роскосмос» опубликовал видеооткрытку, в которой российские космонавты Александр Гребёнкин, Олег Кононенко и Николай Чуб, находясь на МКС, поздравили россиян с Днём космонавтики. Космонавты напомнили, что в этом году исполнилось 90 лет первооткрывателю Юрию Гагарину, имя которого навсегда вписано в мировую историю космонавтики.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин 12 апреля присвоил космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву звания Героев России, а Олега Новицкого, Сергея Прокопьева и белорусскую космонавтку Марину Василевскую наградил орденом Гагарина.