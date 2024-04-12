Москва, 12 апреля, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденом Гагарина белорусскую космонавтку Марину Василевскую, а также российских космонавтов Олега Новицкого и Сергея Прокопьева. Указ главы государства опубликован 12 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Сергей Савостьянов/ТАСС Марина Василевская

«За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции», — говорится в тексте указа.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта корабль «Союз МС-25» доставил на Международную космическую станцию Василевскую, Новицкого и американского астронавта Трейси Дайсон.

Василевская, Новицкий и астронавт Лорел О’Хара вернулись с МКС на Землю 6 апреля. Спускаемый аппарат «Союза МС-24» с международным экипажем на борту приземлился в Казахстане. Новицкий и Василевская провели на орбите 14 суток.

Белорусский президент Александр Лукашенко 11 апреля присвоил Василевской звание Героя Белоруссии. В ходе церемонии было отмечено, что звание присвоено за мужество, проявленное при осуществлении космического полёта, значительный личный вклад в освоение космоса.