Москва, 12 апреля, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ударили по электрической подстанции Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, сообщил 12 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Прилёт был в Северный обогатительный комбинат, «СевГОК», принадлежащий украинскому олигарху (Ринату) Ахметову», — сказал он «РИА Новости».

Лебедев уточнил, что прилетело по подстанции, комбинат стоит без электричества.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 апреля Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром.

По информации подпольщиков, в этом районе есть также бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.

Также Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по селу Циркуны под Харьковом, куда ВСУ перебросили военную технику. Прилёт был зафиксирован накануне в 22:50, звуки взрывов доносились со стороны Циркунов, северо-восточного пригорода Харькова.