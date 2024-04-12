Москва, 12 апреля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ударили по расположению ВСУ рядом с посёлком Радостный Сад на противоположном берегу от города Николаев на юге Украины, сообщил 12 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Николаевская область. Прилетало рядом с Радсадом. Прилетело удачно, засадили в располагу (расположение военных)», — сказал он «РИА Новости».

Лебедев добавил, что, по предварительным данным, в результате удара уничтожено более 10 военных ВСУ, раненых вывозили на четырёх автомобилях скорой помощи.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 апреля Лебедев сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье вечером 11 апреля был зафиксирован прилёт, вероятно, в стороне завода «Мотор Сич».

Кроме того, российские военные нанесли удар по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром, а также нанесли удар по селу Циркуны под Харьковом, куда ВСУ перебросили военную технику.