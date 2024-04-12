Москва, 12 апреля, 2024, 09:43 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву Запорожье вечером 11 апреля был зафиксирован прилёт, вероятно, в стороне завода «Мотор Сич», сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ладислав Карпов/ТАСС

«В девять вечера знатно прилетело в Запорожье… С направлением прилёта пока затрудняются ответить, но, скорее всего, в стороне завода «Мотор Сич», — сказал он «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 апреля Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром.

Также Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по селу Циркуны под Харьковом, куда ВСУ перебросили военную технику.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.