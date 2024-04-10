Ростов-на-Дону, 10 апреля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Студента одного из вузов Москвы, уроженца Макеевки задержали за сбор информации о российских военных для украинских спецслужб. Об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе управления ФСБ России по Ростовской области.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, молодой человек сам установил связь со структурами, имеющими отношение к спецслужбам Украины. В январе–феврале он передал украинской стороне информацию, которая могла быть использована против российских военных, для нанесения ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ о государственной измене. Решением Ленинского суда Ростова-на-Дону студент помещён под арест.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области женщину, которая помогала готовить теракт в отношении российских военнослужащих. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) через тайник снабдили её взрывчаткой, которую женщина, в свою очередь, должна была передать диверсантам. Возбуждено уголовное дело.