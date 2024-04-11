Москва, 11 апреля, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли массированный удар по Харькову, сообщил 11 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Иван Шилов ИА Регнум

«Рано утром 11 апреля город Харьков подвергся массированной атаке. Наша агентура насчитала 16 прилётов в самом Харькове и соседнем Чугуеве», — сказал он «РИА Новости».

По словам местных жителей, удары наносились ракетами. Также Лебедев процитировал несколько сообщений от агентуры: «Скорее всего, по энергосистеме».

«На «Турбоатоме» дым после прилёта. Это пишут в чатах. Судя по звукам, ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод Малышева, завод железобетонных конструкций», — добавил Лебедев.

По данным подполья, после ударов в большей части города пропала вода, наблюдаются перебои со связью.

Как передавало ИА Регнум, ранее 9 апреля представители подполья также сообщили, что ВС РФ нанесли удар авиационными бомбами ФАБ по Харьковскому авиаремонтному заводу, уничтожили пункт дислокации ВСУ в центре Полтавы, а также нанесли удар по припортовой зоне в Ильичёвске Одесской области.

Ранее, 9 апреля Лебедев сообщил, что российская армия ударила по энергосистеме города Николаева на Украине. Удар ВС РФ попал в подстанцию. Вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ. Были перебои с подачей электроэнергии.