Москва, 11 апреля, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Итогом предыдущего плана контрнаступления главы киевского режима Владимира Зеленского стала гибель и тяжёлые ранения более 166 тысяч военных ВСУ, сообщил 11 апреля высокопоставленный источник в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Следует напомнить, что итогом воплощения в жизнь предыдущего плана контрнаступления главнокомандующего Зеленского в 2023 году, мягко названного им «не столь успешным», стала гибель и тяжёлые ранения более 166 тысяч военнослужащих ВСУ, а также потеря 789 танков, 2,4 тысячи других бронированных машин и 132 самолетов», — сказал источник, слова которого приводит «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля Зеленский обнародовал новые планы по подготовке контрнаступления ВСУ. По его словам, одна из основных целей киевского режима — разрушение Крымского моста. Он уточнил, что ВСУ также будут бить по российской инфраструктуре, которая «представляет собой военную цель», в том числе по аэродромам, с которых взлетают истребители и беспилотники для ударов по позициям киевской армии.

3 апреля The Guardian написала, что ГУР минобороны Украины планирует провести новую атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года. Основная часть необходимых средств для этой цели якобы получена Киевом.

11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытые заявления киевского режима о своих террористических планах в отношении объектов инфраструктуры России вновь доказывают правильность начала специальной военной операции (ВСО).