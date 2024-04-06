Вашингтон, 6 апреля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Командование украинских войск на фоне серьёзного дефицита артиллерийских снарядов заставляет подчинённых искать в болотах неразорвавшиеся боеприпасы. Об этом 6 апреля написала американская газета The Wall Street Journal.

Mykhaylo Palinchak/Global Look Press

ВСУ столкнулись с такой нехваткой боеприпасов, что бойцы вынуждены ходить по болотам и искать неразорвавшиеся российские снаряды, сообщает издание.

Как рассказал газете 36-летний военный ВСУ Максим Полюхович, он ходит по болотам и минным полям по несколько километров, чтобы найти неразорвавшиеся снаряды. Украинский боец посетовал на всё нарастающие «аппетиты» командиров. По его словам, они приказывают ему искать боеприпасы почти ежедневно.

В свою очередь офицеры украинской армии заявили газете, что из-за острой нехватки боеприпасов военные ВСУ постоянно их экономят.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об обеспокоенности снарядным голодом у ВСУ их неспособностью противостоять Вооружённым силам России. В свою очередь минобороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что у Евросоюза не хватает денег для закупок артиллерийских снарядов для Киева.

Газета The Wall Street Journal 24 марта написала, что ВСУ нужны новые бойцы, потому что десятки тысяч получили ранения, а оставшиеся почти не могут сражаться. Обозреватели издания отметил, что украинским войскам не хватает боеприпасов.

Советник главы ДНР Ян Гагин 6 апреля назвал две главные проблемы украинской армии. Он уточнил, что первой проблемой является кризис призывного ресурса, а второй — нехватка боеприпасов. При этом Гагин призвал не недооценивать противника, у которого ещё есть военная техника и боеприпасы для её обеспечения.