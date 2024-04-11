Брюссель, 12 апреля, 2024, 02:13 — ИА Регнум. На пленарной сессии в Брюсселе 11 апреля евродепутаты устроили демарш, отказавшись утверждать бюджетные расходы Совета Евросоюза по причине недостаточных усилий по обеспечению Украины системами противоракетной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

(сс) European Parliament

«Депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы перенести голосование по утверждению расходов Совета ЕС на следующую пленарную сессию, до того момента, когда государства-члены примут решение по поставкам систем противоракетной обороны, которые запрашивает Украина», — указали в пресс-релизе ЕП.

За соответствующее решение проголосовали 515 депутатов, против высказались 62 человека, ещё 20 воздержались.

Речь идёт о средствах за 2022 год, которые ЕС уже потратил, от Европарламента требовалось лишь формально закрыть бюджет.

Отмечается, что депутаты с оговорками, но всё же утвердили расходы Еврокомиссии, составляющие 95% бюджета ЕС.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Евросоюз создаёт из России образ врага для оправдания увеличения военных расходов. ЕС при этом не учитывает кризисные процессы в экономиках стран сообщества, заметил представитель Кремля.

В начале февраля лидеры 27 стран ЕС одобрили выделение из бюджета Евросоюза 50 млрд евро Украине в течение ближайших четырёх лет. В ЕС согласились с предложением по контролю за расходованием этих средств, соблюдением финансовых интересов и возможными нарушениями.

На фоне поддержки Украины в некоторых странах Евросоюза с конца 2023 года не прекращаются забастовки и многотысячные митинги. Демонстранты протестуют против повышения налогов на топливо и конкуренции со стороны дешёвого импорта.