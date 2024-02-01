Брюссель, 1 февраля, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Соблюдение демократических норм будет предварительным условием предоставления финансовой помощи ЕС Украине на ближайшие четыре года, следует из итогов саммита Евросоюза, который проходит 1 февраля в Брюсселе.

ТАСС/Ye Pingfan/Xinhua via ZUMA Wire

«Предварительным условием поддержки Украины в рамках фонда будет соблюдение демократических механизмов, включая верховенство закона, уважение прав человека и прав меньшинств», — говорится в документе.

Отмечается, что помощь также будет обусловлена соблюдением финансовых интересов ЕС, контролем за коррупцией и возможными финансовыми нарушениями.

Как передавало ИА Регнум, лидеры стран ЕС в ходе саммита 1 февраля утвердили долгосрочную программу помощи Украине на 50 млрд евро, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. По данным Reuters, участники саммита пошли навстречу Венгрии и программа помощи Украине будет пересматриваться ежегодно.

В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался поддерживать решение о выделении Киеву 50 млрд евро. По его словам, нет смысла утверждать четырёхлетнюю программу помощи в условиях, когда неясно, что будет с киевским режимом через три месяца.

1 февраля Орбан заявил, что Венгрия согласилась выделить Украине 50 млрд евро, поскольку ЕС дал гарантии, что замороженные средства Будапешта не отправят киевскому режиму.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проходящий в Брюсселе саммит, заявил, что Украина и западные страны продолжают испытывать финансовые проблемы, а США пытаются переложить бремя поддержки Киева на европейских налогоплательщиков.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Более того, по словам российского лидера, Запад становится соучастником преступлений Киева, поставляя вооружения на Украину.