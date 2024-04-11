Москва, 11 апреля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Успешный запуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» открывает новый этап в развитии космической отрасли. Такое мнение высказал 11 апреля корреспонденту ИА Регнум политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Он отметил, что запуск этой ракеты является крупным достижением в рамках реализации президентского курса на укрепление технологического суверенитета России. Это ещё одна заявка РФ на лидерство в сфере научно-технического прогресса в сфере освоения космического пространства.

«Тяжёлая ракета-носитель «Ангара-А5» — это уникальная и полностью отечественная разработка. Очень важно, что она целиком собрана из российских компонентов и работает на экологически чистом топливе, специфика конструкции позволяет значительно снижать стоимость пуска из-за её модульной структуры. Большим достижением является сам факт запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный, который в силу своего географического расположения оптимально соответствует задачам развития космической отрасли», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что космодром Байконур расположен на территории Республики Казахстан, а космодром в Плесецке изначально создавался для военных нужд. Космодром Восточный — это первый гражданский космодром на территории Российской Федерации, добавил Рудаков.

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Он напомнил, что строительство этого космодрома состоялось по личной инициативе президента России Владимира Путина. Ранее глава государства выбирал место для его строительства в Амурской области, и сегодня российская космонавтика пожинает плоды успешной реализации этого стратегически значимого проекта.

Тот факт, что «Ангара-А5» успешно взлетела и доставила груз на орбиту, свидетельствует о том, что Россия продолжает оставаться ведущей мировой державой в сфере освоения космоса. Стратегические планы России на основе суверенных заделов в космической отрасли, совместных международных разработок позволяют существенно расширить потенциал использования ближнего космоса и околоземной орбиты. В дальних перспективах — новые пилотируемые полёты и реализация лунной программы. Тяжёлая ракета «Ангара-А5» является важным этапом на пути движения российской космонавтики к осуществлению новой лунной миссии, подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля ракета «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный. Изначально старт планировался на 9 апреля, но был отменён за две минуты до пуска — из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Вторая попытка была назначена на 10 апреля, но старт снова отменили — из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заверил, что оба инцидента не потребовали демонтажа ракеты.

«Ангара-А5» уже совершала испытательные полёты. Нынешний пуск стал четвёртым для этой ракеты, но все предыдущие происходили с космодрома Плесецк. На Восточном недавно достроили стартовый комплекс ракет серии «Ангара».

Получается, сейчас испытываются и ракета, и космодром. На ракете установлен новый разгонный блок «Орион» — развитие разгонного блока «Персей», который потерпел крушение при предыдущем пуске «Ангары». В ракете используются исключительно российские компоненты.

Президент РФ Владимир Путин26 октября 2023 года заявил, что в России необходимо кратно увеличить численность действующей орбитальной группировки и наладить серийное производство спутников. Также Путин указал на необходимость налаживания серийного производства космических аппаратов.

Российский лидер поставил перед правительством задачу по максимальному развитию производственных возможностей в данной сфере. Важно максимально использовать потенциал частного бизнеса, расширять его доступ к испытательным полигонам и другой необходимой для выпуска, тестирования спутников и их компонентов инфраструктуре. Это позволит ускорить путь от инноваций до массового продукта, сказал Путин.

Ранее президент России поручил правительству разработать до 1 июля 2024 года национальный проект по развитию космической сферы. В качестве примера Путин привёл нацпроект развития беспилотных летательных систем, существенно повышающий эффективность совместных усилий по формированию нового сектора. По словам российского лидера, этот нацпроект позволяет объединить уникальные компетенции российских научных, инженерных школ, ресурсы государства и частного бизнеса.