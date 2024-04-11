Москва, 12 апреля, 2024, 00:45 — ИА Регнум. Обстановка на западных границах Белоруссии тяжёлая, США и Германия перебросили своих военных, заявил 11 апреля белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Литовцы проводят учения, в мае ещё планируют проводить. Лоб в лоб стоим на границе. Американцев перебросили, немцев, что удивительно: урок не пошёл на пользу. <…> Ну мы, конечно, вынуждены были развернуть свои части и выставиться против них. Не знаю, зачем это им. Тяжёлая ситуация складывается на западных границах Белоруссии», — поделился Лукашенко с Путиным.

Также белорусского лидера волнует политика польского руководства. Зачем эта конфронтация им нужна, недоумевает Лукашенко. Кроме того, Литва и Латвия закрыли границу для России и Белоруссии, в таких условиях очень тяжело работать. Западные соседи Белоруссии опасаются вербовки своих граждан со стороны Минска, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля Лукашенко утверждал, что возле границ России и Белоруссии скопились порядка 32 тыс. военнослужащих сил НАТО. Белорусский президент назвал ситуацию в регионе неспокойной. Минск ожидает, что альянс продолжит наращивать активность и проводить политику расширения. По его мнению, почти все европейские лидеры стали фактически подданными США и проводят в Европе политику Вашингтона.

Оппозиция хочет «зайти в Белоруссию, хотя бы кусочек земли захватить, объявить свою власть и позвать иностранные войска», заявил 8 апреля президент республики Александр Лукашенко. По его словам, власти Белоруссии делают всё, чтобы уберечь страну от горячей войны. Инициаторы информационной войны за рубежом «бегают по разным центрам принятия решений и советникам от США до Брюсселя, прося деньги», сказал Лукашенко.