Минск, 8 апреля, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Власти Белоруссии делают всё для того, чтобы уберечь государство от горячей войны, заявил 8 апреля президент республики Александр Лукашенко.

IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

«Мы делаем всё для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удаётся», — сказал он, назначая министра информации Владимира Перцова замглавы администрации президента.

Лукашенко также обратил внимание на то, что инициатором в том числе информационной войны является оппозиция за рубежом, которая «бегает по разным центрам принятия решений и советникам от США до Брюсселя, прося деньги».

«Дайте на СМИ, на СМИ, на СМИ! На что кураторы им говорят: «Ребята, в СМИ уже были, надо что-то погорячее». Типа московского «Крокус Сити Холла», не дай бог, теракты», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По его словам, цель — «зайти в Белоруссию, хотя бы кусочек земли захватить, объявить свою власть и позвать иностранные войска».

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что возле границ России и Белоруссии скопились порядка 32 тыс. военнослужащих сил НАТО. Он назвал ситуацию в регионе неспокойной. Минск ожидает, что альянс продолжит наращивать активность и проводить политику расширения.

Позднее глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военные зафиксировали в Балтийском и Средиземном морях скопление сил НАТО, имеющих на вооружении крылатые ракеты «Томагавк». Он напомнил, что дальность полёта этих ракет позволяет достать до любой точки белорусской территории. Минобороны внимательно следит за перемещениями сил Североатлантического альянса, чтобы не пропустить потенциальных угроз, добавил министр. Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку численностью 112–114 тыс. человек.