Москва, 11 апреля, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Запуск ракеты «Ангара» — знаковое событие, свидетельствующее о новом этапе развития космической отрасли в России, заявил 11 апреля в начале встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент России Владимир Путин.

Роскосмос Медиа/ТАСС

«У нас сегодня хорошее событие. Наша новая ракета полетела с нового космодрома. Тяжелая (ракета. — Прим. ред.). Это ещё один этап в развитии космической отрасли России», — сказал президент.

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Как передавало ИА Регнум, 11 апреля ракета «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный. Изначально старт планировался на 9 апреля, но был отменён за две минуты до пуска — из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Вторая попытка была назначена на 10 апреля, но старт снова отменили — из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заверил, что оба инцидента не потребовали демонтажа ракеты.

«Ангара-А5» уже совершала испытательные полёты. Нынешний пуск стал четвёртым для этой ракеты, но все предыдущие происходили с космодрома Плесецк. На Восточном недавно достроили стартовый комплекс ракет серии «Ангара».

Успешный запуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» открывает новый этап в развитии космической отрасли и является крупным достижением в рамках реализации президентского курса на укрепление технологического суверенитета России, отметил ранее в беседе с ИА Регнум политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков.