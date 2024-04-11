Москва, 11 апреля, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля предполагается обсудить экономические вопросы.

Владимир Гердо/POOL/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

11 апреля Лукашенко в ходе своего рабочего визита приехал в Кремль на встречу с президентом России. Российские журналисты перед началом мероприятия задали президенту Белоруссии несколько вопросов, в частности о том, какие вопросы обсудят лидеры.

«Сегодня обычные вопросы. Мы решили посвятить некоторое время вопросам экономики. Потому что в ближайшее время встретятся наши премьеры. Мы им должны немножко помочь — колею начертить. Прежде всего экономика», — ответил Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Пресс-служба Кремля сообщала, что Владимир Путин 11 и 12 апреля проведёт переговоры с президентом Белоруссии. Главы государств планируют обсудить ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, состоявшегося в январе в Петербурге.

В ходе указанного заседания президенты России и Белоруссии утвердили план развития Союзного государства, а также подписали ряд иных документов, среди которых — стратегия научно-технического развития и декрет о единой промышленной политике.

Белорусский Telegram-канал «Пул Первого» в свою очередь сообщал, что в ходе встречи президенты обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную повестку. Кроме того, 12 апреля Путин и Лукашенко подведут итоги миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства, пообщаются с космонавтами и обсудят перспективы сотрудничества в космической сфере.