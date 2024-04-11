Москва, 11 апреля, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил новый состав научного совета при Совбезе РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован 11 апреля на официальном портале правовой информации.

РИА Новости/Гавриил Григоров Владимир Путин

Председателем структуры переназначен секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев, его заместителем на этом посту остаётся первый замсекретаря СБ РФ Рашид Нургалиев.

Научный совет образован для научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности СБ. В состав структуры, как правило, включаются представители государственных академий наук, научных организаций, а также отдельные ученые и специалисты.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля Патрушев выступил на заседании научного совета при Совбезе. Он заявил, что США, считая Россию главным препятствием на пути к мировому лидерству, стремятся разрушить её культуру и традиционные ценности.

Он информировал, что научный совет при Совете безопасности РФ выработал рекомендации для противостояния военным угрозам России от перспективных вооружений стран НАТО.

В ходе своего выступления Патрушев также отметил, что США активно используют IT для борьбы с независимыми странами и для этого навязывают «правила» поведения в киберпространстве. Основные усилия США в борьбе с РФ направлены на разрушение традиционных ценностей и многонациональной культуры России, заявил также секретарь Совбеза.