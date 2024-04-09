Москва, 9 апреля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. США, считая Россию главным препятствием на пути к мировому лидерству, стремятся разрушить её культуру и традиционные ценности. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил 9 апреля на заседании научного совета при Совбезе.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«В борьбе за свою мировую гегемонию США главным противником определили Россию», — отметил Патрушев.

По его словам, основные усилия Соединённые Штаты направили на разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей и многонациональной культуры.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Патрушев заявил в интервью, что вся политика НАТО построена на интересах США, которые используют альянс для сохранения своего вооружённого присутствия в Европе и демонстрации своей незаменимости в вопросе обеспечения безопасности в регионе. Он отметил, что Североатлантический альянс фактически вступил в украинский конфликт, так как принимает активное участие в организации обстрелов российской территории украинскими войсками.