Сошедшая с горы Фишт лавина попала на видео
Сочи, Краснодарский край, 11 апреля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. С горы Фишт в Краснодарском крае сошла лавина. Видео 11 апреля опубликовал Telegram-канал «112».
Отмечается, что более тысячи кубометров снега, камней и грунта обрушились вниз с высоты. Пострадавших нет.
Как сообщало ИА Регнум, 18 марта группа туристов попала под снежную лавину в районе Красноармейского перевала на Камчатке. Девять человек спаслись, двое пропали. Туристы попытались разыскать пропавших, после чего обратились к спасателям.
19 марта спасатели обнаружили тело второго туриста, который погиб из-за схода лавины. Тело первой жертвы схода лавины, женщины 44 лет, нашли накануне члены туристической группы.
Позднее стало известно, что выжившие после схода лавины на Камчатке туристы не получили серьёзных травм и готовятся к эвакуации. Группа перед походом зарегистрировалась в МЧС, у её участников было при себе всё необходимое снаряжение и оборудование.