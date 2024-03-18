Петропавловск-Камчатский, 18 марта, 2024, 13:21 — ИА Регнум. На Камчатке нашли тело одного из двух туристов, попавших под лавину, сообщили 18 марта в пресс-службе МЧС России.

МЧС России

«МЧС: предварительно, туристы обнаружили пострадавшую без признаков жизни», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что к месту схода лавины направили вертолёт Ми-8. Из-за глубокого снега и ограниченной видимости спасателей высадили в районе Семёновского кордона. Они направились к месту схода лавины на лыжах. Кроме того, на снегоходах едут ещё три группы спасателей. Путь осложняют метель и опасность схода лавин.

По данным Telegram-канала «112», оба пропавших туриста погибли. К настоящему моменту нашли одного погибшего — 19-летнего Глеба Пылева. Спасатели продолжают разгребать снежный завал.

Как сообщало ИА Регнум, на группу туристов сошла лавина в районе перевала Красноармейского. Девять человек спаслись, ещё два члена группы пропали. Туристы безуспешно пытались разыскать пропавших, обратились к спасателям.

Как сообщили в МЧС, на поиски туристов отправились спасатели на вертолёте. В общей сложности в поисках приняли участие 36 специалистов.