Петропавловск-Камчатский, 18 марта, 2024, 08:02 — ИА Регнум. В районе перевала Красноармейского Камчатского края туристическую группу из 11 человек накрыло лавиной. Большинство людей смогли выбраться самостоятельно, ведутся поиски двух пропавших членов группы, сообщила 18 марта пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Hans Лавина

По словам одного из туристов, группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра всех сбросило в кулуар, после чего на людей сошла лавина. Самостоятельные поиски пропавших не принесли результатов, поэтому туристы обратились по спутниковому телефону к спасателям, указав свои координаты.

В район происшествия направились на автомобилях повышенной проходимости несколько экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта в горах Камчатского края из-за подхода к региону циклона объявили лавинную опасность. В региональном МЧС предупредили, что возможен самопроизвольный сход снежных масс в горных территориях Быстринского и Усть-Камчатского муниципальных районов, а также Мильковского муниципального округа. Также угрозу схода лавин объявили на территориях Ключевской группы вулканов.

На Камчатке в районе мыса Чажма 3 марта 33-летний волонтёр делал обход побережья, когда случился сход снежно-ледовых масс. Мужчина оказался в эпицентре. Госинспекторы попытались оказать ему помощь, но стихия оказалась сильнее. Предположительно, волонтёра унесло течением в Тихий океан. Были организованы поиски пропавшего.