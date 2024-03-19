Петропавловск-Камчатский, 19 марта, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Тело второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке в районе Красноармейского перевала, нашли спасатели МЧС России. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

skeeze Схождение лавины

«На Камчатке первая группировка спасателей и волонтеров добралась до места, где сошла лавина на туристов, и приступила к поискам. К настоящему моменту уже обнаружено тело молодого человека», — уточняется в сообщении.

Тело первой жертвы схода лавины, женщины 44 лет, нашли накануне члены тургруппы. Отмечается, что поисковые работы осложнялись сильным ветром и низовой метелью.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лавина сошла днём 18 марта на группу из 11 туристов в районе Красноармейского перевала. Девяти туристам удалось спаслись, ещё два члена группы пропали. Туристы безуспешно пытались разыскать пропавших, обратились к спасателям.

На поиски туристов отправились спасатели на вертолёте. Кроме того, в поисках попавших под лавину туристов принимает участие наземная группировка. В общей сложности в поисках приняли участие 36 специалистов и 20 единиц техники.

В горах на Камчатке из-за подхода к региону циклона 10 марта объявили лавинную опасность. В МЧС региона предупредили о возможности самопроизвольного схода снежных масс в горных территориях Быстринского и Усть-Камчатского муниципальных районов, а также Мильковского муниципального округа.