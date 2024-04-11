Тамбовская область, 15 сентября, 2005, 20:49 — ИА Регнум. За 8 месяцев 2005 года лечебные учреждения Тамбова выписали в 8 раз больше рецептов (всего более 300 тысяч штук) на лекарства, чем за аналогичный период 2004 года, причем на сумму в 11, 4 раза превышающую прежние ассигнования на эти цели. По 280 тысячам рецептов лекарства тамбовчанам-льготникам уже отпущены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении здравоохранения администрации Тамбова. "Поскольку медикаменты в амбулаторных условиях стали более доступны, особенно для диспансерной группы больных, в городе появилась тенденция к снижению госпитализации, - рассказал собеседник агентства. - Одновременно количество вызовов "Скорой помощи" за указанное время снизилось с 53,5 до 49 тысяч".