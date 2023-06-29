Москва, 29 июня, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает проходить процесс реабилитации. То, как проходит этот процесс, он показал в очередном видео, выложенном в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Фигурист Роман Костомаров

На кадрах видно, как фигурист сначала разминается с надетыми на ноги протезами, затем делает махи. Вся тренировка проходит под присмотром медиков.

Потом олимпийский чемпион отработал подъём по лестнице. Поднявшись на верхнюю ступеньку, Костомаров улыбнулся, порадовавшись тому, что смог преодолеть очередное препятствие.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816499" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Костомаров опубликовал новое видео с прохождения реабилитации

«Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бежать и прыгать», ― написал Костомаров в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе этого года. Из-за развившегося некроза Костомарову провели несколько ампутаций.

В середине апреля стало известно о том, что состояние олимпийского чемпиона продолжает улучшаться, он восстанавливает мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Фигурист перенёс ещё одну операцию, необходимую для протезирования.

Со спортсменом работают лучшие специалисты по реабилитации, которые помогают ему восстановить подвижность конечностей, но Читайте также: упражнения даются ему с трудом.

Сейчас российский фигурист проходит подготовку к протезированию, которое пройдёт ориентировочно через один-два месяца. Неделю назад олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о положительной динамике состояния здоровья своего бывшего партнёра по льду. По её словам, Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки.

26 июня фигурист опубликовал первое видео тренировки из больницы. В ролике спортсмен занимается на велотренажёре. Видно, что ниже колен у него — протезы.