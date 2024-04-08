Киев, 8 апреля, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Министерство культуры Украины признало «Передвижной цирк Украины» критически важным предприятием, сообщило 8 апреля издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

Получение такого статуса даст половине сотрудников «Передвижного цирка» возможность получить бронь от призыва в ряды ВСУ.

Ранее аналогичный статус был предоставлен и сотрудникам так называемого телемарафона — информационной программы, которая транслируется одновременно по всем телеканалам Украины. По данным издания, программа получила такой статус, чтобы её сотрудники не увольнялись из-за снижающихся и задерживаемых зарплат.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года газета The Times сообщила, что молодые жители Украины всё чаще копят деньги на взятки военкомам для избежания мобилизации в ВСУ. Собеседники издания также рассказали, что передвигаются по улицам ночью, чтобы избежать встреч с военкомами, и подписываются на Telegram-каналы, предупреждающие о местах раздачи повесток.

С начала 2024 года власти Украины внесли ряд изменений в правила призыва в ВСУ. В частности, глава киевского режима Владимир Зеленский снизил возраст мобилизации в ВСУ с 27 до 25 лет и отменил норму об «ограниченно годных» для призыва.

Кроме того, председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ранее сообщил, что украинские организации смогут за деньги освободить половину сотрудников от военной службы. Предприятиям, которые решат «забронировать» работника, потребуется выплачивать ежемесячный сбор, включающий 1,5% от зарплаты плюс дополнительно фиксированную ставку в размере 20 тысяч гривен (около 47,5 тыс. рублей).