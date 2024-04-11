Москва, 11 апреля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Средства материнского капитала можно будет направить на реконструкцию таунхаусов. Соответствующее постановление утвердило правительство России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Постановление подписано. Теперь можно будет направить такие средства на реконструкцию дома так называемой блокированной застройки. Или, как чаще его называют, таунхауса», — пояснил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу материнского капитала до 2030 года.

Председатель комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов рассказал, что представители трёх фракций парламента подготовили законопроект об увеличении размера материнского капитала до одного миллиона рублей на второго и третьего ребёнка. Он уточнил, что для этого в часть 1 статьи 6 федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предлагается внести изменения.