Путин поручил продлить программу материнского капитала до 2030 года
Москва, 1 апреля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до 2030 года программу материнского капитала. Соответствующее поручение содержится в опубликованном 1 апреля на сайте Кремля перечне поручений по итогам послания главы государства Федеральному собранию.
«Правительству Российской Федерации обеспечить продление до 31 декабря 2030 года действия норм Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», — говорится в документе.
Поручение необходимо исполнить до 20 декабря 2024 года, ответственным за его исполнение президент назначил председателя правительства Михаила Мишустина.
Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля объявил, что программу выплат материнского капитала в России продлят как минимум до 2030 года. Глава государства подчеркнул, что правительство регулярно индексирует размер маткапитала.
Как сообщало ИА Регнум, 6 марта председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов рассказал, что представители трёх фракций парламента подготовили законопроект об увеличении размера материнского капитала до одного миллиона рублей на второго и третьего ребёнка. Он уточнил, что для этого в часть 1 статьи 6 федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предлагается внести изменения.
В Госдуму 1 марта внесли законопроект, который может сделать программу материнского капитала бессрочной. Сейчас по закону получение маткапитала ограничено датами рождения или усыновления детей с 1 января 2007 по 31 декабря 2026 года.