Москва, 1 апреля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до 2030 года программу материнского капитала. Соответствующее поручение содержится в опубликованном 1 апреля на сайте Кремля перечне поручений по итогам послания главы государства Федеральному собранию.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Правительству Российской Федерации обеспечить продление до 31 декабря 2030 года действия норм Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», — говорится в документе.

Поручение необходимо исполнить до 20 декабря 2024 года, ответственным за его исполнение президент назначил председателя правительства Михаила Мишустина.

Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля объявил, что программу выплат материнского капитала в России продлят как минимум до 2030 года. Глава государства подчеркнул, что правительство регулярно индексирует размер маткапитала.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов рассказал, что представители трёх фракций парламента подготовили законопроект об увеличении размера материнского капитала до одного миллиона рублей на второго и третьего ребёнка. Он уточнил, что для этого в часть 1 статьи 6 федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предлагается внести изменения.

В Госдуму 1 марта внесли законопроект, который может сделать программу материнского капитала бессрочной. Сейчас по закону получение маткапитала ограничено датами рождения или усыновления детей с 1 января 2007 по 31 декабря 2026 года.