Берлин, 11 апреля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. В глазах главы киевского режима Владимира Зеленского виден страх из-за неудач ВСУ на поле боя, он видит, что страна полностью находится в обороне. Об этом сообщил бывший главный редактор немецкой газеты Welt Вольфрам Ваймер в эфире программы Maishberger на канале Das Erste.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«В глазах Зеленского читается явный страх, поскольку он видит, что в военном смысле страна полностью находится в обороне», — сказал он.

Ваймер добавил, что киевский режим не может не видеть ослабление поддержки ВСУ со стороны Евросоюза и Соединённых Штатов.

По его словам, предстоящие выборы президента в США вызывают настороженность на Украине, поскольку экс-глава Белого дома Дональд Трамп настроен на переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский в интервью изданию The Washington Post заявлял, что без возобновления западной поддержки ВСУ будут вынуждены постоянно отступать.

The Standard при этом предположило, что Украина может потерпеть поражение в конфликте уже к лету 2024 года. По данным журналистов, украинская армия потеряла в общей сложности 385 тысяч человек, а российская армия превосходит ВСУ в огневой мощи в несколько раз.

Колумнист британской газеты The Times Иан Мартин в свою очередь отметил, что неблагоприятная для Киева обстановка в зоне проведения спецоперации заставляет страны Запада готовиться к «катастрофическому поражению» ВСУ.