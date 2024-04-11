Москва, 11 апреля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Объявленный persona non grata сотрудник посольства Австрии в России должен покинуть РФ до 18 апреля, заявило Министерство иностранных дел.

Максим Григорьев/ТАСС

Ранее 11 апреля МИД вызвал посла Австрии в Москве. Ему был заявлен протест в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства в Вене.

«Послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации, которому надлежит покинуть российскую территорию до конца дня 18 апреля», — сказано в заявлении министерства.

МИД подчеркнул, что этим ответ России не ограничится.

Совершённая ранее высылка из Австрии двух российских дипломатов — недружественный шаг, отягощающий двусторонние отношения, которые по инициативе Вены находятся в кризисе, добавило министерство.

Как передавало ИА Регнум, МИД Австрии ранее уведомил двух сотрудников посольства РФ о том, что они должны покинуть страну в срок до 19 марта. Основанием для принятия этого решения стало якобы имеющее место несоответствие дипломатическому статусу. МИД России заверил, что Москва даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены.

В конце декабря 2023 года посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил о потере Австрией внешнеполитической самостоятельности. Дипломат подчеркнул, что Москва уже не рассматривает Вену в качестве объективного посредника в международных конфликтах.