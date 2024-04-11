Москва, 11 апреля, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ совместно с Минобороны России пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. Взятый в плен военный ВСУ дал показания о разработке британскими инструкторами и проведении диверсии на буровой вышке МСП-17 (месторождение «Штормовое» Чёрного моря), сообщили 11 апреля в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что в ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен, а военный 73-го морского центра сил специальных операций (ССО) ВСУ Евгений Горин был взят в плен.

В ФСБ добавили, что деятельность данного центра ССО курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании, что свидетельствует о непосредственной вовлеченности этой страны в конфликт.

Отмечается, что украинский военнопленный предоставил сведения о прохождении диверсионной подготовки на базе 5 RIFLES бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й «железной» дивизии. Эта дивизия является единственной, которая находится в постоянной боевой готовности в Великобритании.

По словам военнопленного, при штурме буровой вышки МСП-17 «интересующего британцев оборудования украинскими диверсантами не обнаружено». В ФСБ подчеркнули, что расположенная на платформе станция связи была подорвана.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля в ФСБ заявили, что установили факт разведдеятельности британских спецслужб в Херсонской области. Так, удалось вскрыть деятельность британской правительственной организации «Британский совет» (British Council), которая через подконтрольные ей организации осуществляла разведку в интересах киевского режима.

Как удалось выяснить сотрудникам ФСБ, под влияние «Британского совета» попал житель поселка Новая Маячка гражданин России Сергей Чебукин, ранее пропагандировавший ультранационалистические взгляды. Одна из его знакомых, связанная с указанной британской организацией, предлагала Сергею передавать координаты мест расположения российских военных и техники.