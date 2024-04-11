Нальчик, 11 апреля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено после операции против боевиков в Кабардино-Балкарии, сообщили 11 апреля в пресс-службе управления СК РФ по региону.

СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике

По данным ведомства, рано утром в ходе антитеррористических мероприятий в одном из садоводческих товариществ близ Нальчика были обнаружены двое вооружённых мужчин. Правоохранители потребовали, чтобы мужчины сдались, но те открыли по ним огонь.

«Ответным огнём двое нападавших были ликвидированы», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статьям о незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1, ст. 317 УК РФ). С места происшествия изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и гранаты, добавили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 11 апреля на части территории Нальчика и Черекского района в Кабардино-Балкарии был введён режим контртеррористической операции (КТО). Он действовал в пределах 14 садовых товариществ. Спецназ заблокировал, а после отказа сдаться уничтожил двоих боевиков, планировавших теракты и диверсии, на территории одного из СНТ.