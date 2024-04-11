Нальчик, 11 апреля, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Двое боевиков, планировавших теракты и диверсии, уничтожены в ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии, сообщили 11 апреля в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

НАК

«По имеющимся данным, уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики», — говорится в сообщении НАК.

Потерь среди силовиков и гражданских лиц нет, добавили там.

НАК

Как передавало ИА Регнум, ранее спецназ заблокировал причастных к терроризму боевиков на территории садового товарищества в пригороде Нальчика.

Преступники в ответ на предложение сложить оружие и сдаться открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В районе, где обнаружили боевиков, для обеспечения безопасности граждан ввели правовой режим контртеррористической операции (КТО).

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, проводя 9 апреля заседание Национального антитеррористического комитета, заявил, что определены дополнительные меры совершенствования подготовки специалистов, которые осуществляют антитеррористические и противодиверсионные мероприятия.