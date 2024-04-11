Нальчик, 11 апреля, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Режим контртеррористической операции (КТО) введён ранним утром 11 апреля на части территории Нальчика и Черекского района в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил оперативный штаб республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Решение о введении режима КТО было принято начальником УФСБ России по региону генерал-майором Петром Громушкиным.

Режим начал действовать в 05:12 в пределах садовых товариществ «Ветеран-1», «Дубки-1», «Дубки-2», «Каскад», «Мисхидж», «Намыс», «Насып», «Нива-2», «Нива-3», «Нур», «Отдых», «Ошхамахо», «Поляна» и «Сосруко».

«В период проведения контртеррористической операции вплоть до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд спецмер и временных ограничений», — подчеркнули в оперативном штабе.

Как сообщало ИА Регнум, режим КТО в двух районах Дагестана был объявлен в 5:35 мск 31 марта. Силовики работали в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в городе Каспийске. Жителей призвали сохранять бдительность и оказывать помощь правоохранителям. Около 7:00 мск спецназ ФСБ заблокировал террористов в квартирах жилых домов. После завершения операции режим КТО был отменён.

Силовики 31 марта задержали в Каспийске и Махачкале троих преступников, планировавших новые теракты в России. У них изъяли оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Один из задержанных признался на допросе, что отвёз оружие террористам, устроившим 22 марта теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

В Дагестане суд вынес решение о заключении под стражу ещё троих задержанных за терроризм человек. Один из них россиянин, двое других — граждане Таджикистана, сообщила 4 апреля глава пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.