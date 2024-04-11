Москва, 11 апреля, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Появилось видео последствий прилёта по Трипольской ТЭС в Киевской области, кадры опубликованы 11 апреля в Сети.

Кадр из видео

На видео, снятом очевидцем, видны кадры пожара на Трипольской ТЭС. В небо поднимается столб густого чёрного дыма.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Киевской области, вероятно, нанесён удар по одной из крупнейших на Украине ТЭС — Трипольской.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3880969" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Горит Трипольская ТЭС в Киевской области

Как передавало ИА Регнум, утром 11 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьёзном повреждении двух теплоэлектростанций. При этом местоположение ТЭЦ в компании не указали.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.