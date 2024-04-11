Появилось видео последствий удара по Трипольской ТЭС под Киевом
Москва, 11 апреля, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Появилось видео последствий прилёта по Трипольской ТЭС в Киевской области, кадры опубликованы 11 апреля в Сети.
На видео, снятом очевидцем, видны кадры пожара на Трипольской ТЭС. В небо поднимается столб густого чёрного дыма.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Киевской области, вероятно, нанесён удар по одной из крупнейших на Украине ТЭС — Трипольской.
Как передавало ИА Регнум, утром 11 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьёзном повреждении двух теплоэлектростанций. При этом местоположение ТЭЦ в компании не указали.
С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.