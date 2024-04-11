Оренбург, 11 апреля, 2024, 10:54 — ИА Регнум. От жителей Оренбургской области поступило 38 277 заявлений на выплаты в связи с паводком, сообщило правительство региона в Telegram-канале.

Кирилл Лебедев/ТАСС

«Оренбуржцы, пострадавшие от паводка, получают выплаты. От жителей области поступило 38 277 заявлений через портал Госуслуг: на единовременную материальную помощь — 28 461 заявление; на финансовую помощь при утрате имущества — 9816 заявлений», — сказано в сообщении.

В областном правительстве отметили, что министерство социального развития, а также муниципальные власти отрабатывают поступающие заявления, чтобы оперативно произвести выплаты, положенные по закону.

Власти Оренбургской области напомнили, что по решению губернатора размер выплат был увеличен вдвое. Так, единовременная материальная помощь составила 20 000 рублей на человека, 50 000 рублей на человека при частичной утрате имущества первой необходимости и 100 000 рублей на человека при полной утрате имущества первой необходимости.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее сообщил о скором рассмотрении законопроекта, согласно которому бизнес и физические лица в зоне подтопления либо полностью освободят от уплаты налогов, либо уменьшат выплаты в пять-шесть раз.

Накануне он сообщал, что Законодательное собрание Оренбургской области на внеочередном заседании 12 апреля рассмотрит вопрос о перераспределении бюджетных средств на мероприятия по ликвидации последствий паводка.

Ранее вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов заявил, что пострадавшим от паводка в Оренбургской области физическим и юридическим лицам банки предоставят кредитные каникулы.

В Оренбургской области с 7 апреля действует режим ЧС федерального характера. До этого в регионе объявляли режим ЧС регионального уровня. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин 9 апреля по поручению президента Владимира Путина вылетел в зону паводка в Оренбургской области. Ему предстоит оценить и проанализировать ситуацию на месте, а также принять оперативные решения и сформировать план дальнейших действий.

По прогнозам местных властей, уровень воды в реке Урал продолжит повышаться в ближайшие сутки, в зоне подтопления окажутся более 3,5 тыс. жилых домов.