Оренбург, 10 апреля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Пострадавшим от паводка в Оренбургской области физическим и юридическим лицам банки предоставят кредитные каникулы. Об этом 10 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов.

РИА Новости Подтопленные улицы Орска

Он отметил, что жителям Орска, пострадавшим от паводка, положены быстрые выплаты — сейчас это единовременно 20 тысяч рублей, а при утрате имущества — до 100 тысяч рублей на каждого человека. Заявления на выплаты можно подать как через Госуслуги, так и через МФЦ. По состоянию на 9 апреля эти выплаты получили порядка одной тысячи человек.

По словам вице-губернатора, работникам оказавшихся в зоне затопления компаний выплатят заработную плату в полном объёме, на эти цели работодатели получат компенсацию из бюджета.

«Наша приоритетная задача, чтобы ни у одного человека не уменьшилась зарплата по сравнению с мартом месяцем. В Орске были собраны все работодатели, которые работают на территории города, им была поставлена задача контролировать перечисление выплат своим сотрудникам. Если у кого-то на предприятии сотрудники не получают выплаты, руководители должны оповестить об этом региональные власти, которые решают сложившуюся ситуацию в режиме прямого диалога», — пояснил Петухов.

Он отметил, что в городе организованы социальные акции, работают гуманитарные штабы. Общество сплотилось, помогают как люди, так и общественные объединения, банки, бизнес.

Все МФЦ перешли на режим работы без выходных, работа осуществляется до последнего клиента. Людям помогают решать все жизненные ситуации: у кого-то утонул телефон и нет возможности зайти на Госуслуги, у кого-то нет банковских карточек. В данной ситуации банки прямо на месте оформляют карты, пояснил вице-губернатор.

По его словам, в регионе формируется новый пакет помощи бизнесу.

«С банками была достигнута договорённость о предоставлении всем пострадавшим физическим и юридическим лицам кредитных каникул на полгода с возможностью пролонгации, если ситуация будет оставаться тяжёлой», — пояснил он.

Петухов добавил, что в Орске ущерб очень большой, многие дома затоплены, во многих многоквартирных домах вода доходит до первого этажа, а в частных домах стоит по крышу.

В Ириклинском водохранилище сброс воды понизился, в последние три-четыре дня идёт снижение относительно того пика, который был. Но людям от этого не легче. Большинство домов, которые были в зоне подтопления, так и остаются подтопленными. Хотя есть районы, в которых ситуация немного начинает улучшаться, пояснил он.

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В свою очередь координатор работы волонтёрского центра Юрий Мироненко рассказал, что с первых минут паводка в городе Орске добровольцы развернули волонтёрский центр. В настоящее время в нём работают 150 добровольцев и их количество продолжает увеличиваться. На пике работы центра было задействовано порядка 500 волонтёров. Добровольцы оказывают помощь в эвакуации людей и животных, сотрудничают со структурами МЧС России, собирают гуманитарную помощь и доставляют её жителям, а также развозят воду.

«Гуманитарная помощь поступает из разных уголков страны, все регионы на связи. В город в достаточном количестве поступает чистая питьевая бутилированная вода. Организованы точки её выдачи. Вода доставляется по индивидуальным заявкам, работает горячая линия 122. Волонтёры отрабатывают все заявки. Функционирует пункт приёма гуманитарной помощи. Пункты временного размещения, в которых также работают волонтёры, обеспечены всем необходимым. Все заявки, которые поступают от пунктов временного размещения, отрабатываются в кратчайшие сроки. Благодаря всей большой и дружной стране больших потребностей в чём-то нет», — сообщил Мироненко.

Как передавало ИА Регнум, в Оренбургской области в связи с паводком объявлен режим ЧС федерального характера. В Оренбурге объявлена частичная эвакуация, уровень воды в реке Урал утром 10 апреля поднялся до отметки 996 см при опасной отметке в 930 см. Затоплено 2392 участка и 1910 домов.

Город Орск частично затопило после повреждения насыпной дамбы на реке Урал 5 апреля. Мэр городе Василий Козупица отмечал, что самая сложная паводковая ситуация сложилась в Советском районе Орска, в общей сложности в городе затоплено 38 территорий. Из посёлка Лесоторговый эвакуировали жителей.

Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова сообщила, что на санитарную обработку Орска после ухода воды потребуется около 120 млн рублей, примерно столько же — для Оренбурга.

В Орске Оренбургской области за сутки вакцинацию от гепатита А прошли 1970 человек, в том числе 20 детей.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников отметил, что последствия паводка для Оренбурга будут очень серьёзными, но не столь катастрофическими, как в Орске.

По его словам, сейчас Оренбург принимает ту волну, которая недавно захлестнула Орск, но в силу географических особенностей, в силу расположения низин, высот, водных объектов вблизи Оренбурга это не будет настолько катастрофичный паводок, уточнил он.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин по поручению президента Владимира Путина 9 апреля вылетел в зону паводка в Оренбургской области. В ведомстве отметили, что ключевые задачи поездки министра — анализ и оценка ситуации на месте, в том числе для принятия необходимых оперативных решений и формирования плана дальнейших действий.

Файзуллин на встрече с орчанами сообщил, что жители Оренбургской области смогут провести ремонт жилья с помощью муниципалитета или самостоятельно либо получат компенсацию.