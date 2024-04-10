Оренбург, 10 апреля, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Бизнес и физические лица в зоне подтопления в Оренбургской области либо полностью освободят от уплаты налогов, либо уменьшат их в пять-шесть раз. Законопроекты планируется внести на рассмотрение в ближайшее время, рассказал журналистам губернатор региона Денис Паслер.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«В ближайшие дни внесу ряд законов Оренбургской области касательно подтопленных территорий. Мы будем освобождать от налогов бизнес и физических лиц в зоне подтопления либо на 100%, либо сокращать в пять-шесть раз, чтобы существенно снизить нагрузку», — пояснил Паслер.

Накануне он сообщал, что Законодательное собрание Оренбургской области на внеочередном заседании 12 апреля рассмотрит вопрос о перераспределении бюджетных средств на мероприятия по ликвидации последствий паводка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов заявил, что пострадавшим от паводка в Оренбургской области физическим и юридическим лицам банки предоставят кредитные каникулы.

Он отметил, что жителям Орска, пострадавшим от паводка, положены быстрые выплаты — сейчас это единовременно 20 тысяч рублей, а при утрате имущества — до 100 тысяч рублей на каждого человека.

Он добавил, что работникам компаний, которые оказались в зоне затопления, выплатят заработную плату в полном объёме, на эти цели работодатели получат компенсацию из бюджета.

В Оренбургской области в связи с паводком объявлен режим ЧС. В Оренбурге объявлена частичная эвакуация, уровень воды в реке Урал утром 10 апреля поднялся до отметки 996 см при опасной отметке в 930 см. Затоплено 2392 участка и 1910 домов.

Орск частично затопило после повреждения насыпной дамбы на реке Урал 5 апреля. Мэр города Василий Козупица отметил, что самая сложная паводковая ситуация сложилась в Советском районе, в общей сложности в городе затоплено 38 территорий. Из посёлка Лесоторговый эвакуировали жителей.