Одесса, Украина, 11 апреля, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по местам скопления ВСУ в Одесской области и уничтожили, предположительно, румынских наёмников. Об этом сообщил 11 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

Украинские каналы, сообщил он, информировали о работе ПВО. Прилёты зафиксированы в том числе в районе посёлка Овидиополь и города Ильичёвска, сообщения об этом анализируются.

«Но уже с уверенностью можно сказать, что по местам скопления бандеровцев тоже хорошо прилетело. По пока не подтверждённым сведениям, среди погибших есть граждане Румынии», — сказал Лебедев «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля, по данным подполья, украинские средства ПВО вблизи Одессы были поражены ракетным ударом ВС РФ. Прилёт зафиксировали в районе посёлка Авангард.

10 апреля в подполье сообщили об ударе ВС РФ по энергосистеме города Николаева, в результате которого вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ, возникли перебои с подачей электроэнергии. Кроме того, российские военные ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.