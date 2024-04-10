Николаев, Украина, 10 апреля, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Российская армия ударила по энергосистеме города Николаева на Украине. Об этом «РИА Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

«Николаев. Прилёт в село Михайло-Ларино, на восток от города», — пояснил Лебедев.

По данным подпольщиков, удар ВС РФ попал в подстанцию. Вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ. Есть перебои с подачей электроэнергии.

«В Николаеве минувшей ночью работала ПВО», — добавил Сергей Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум, расчёты беспилотников ZALA группировки российских войск «Юг» уничтожили на донецком направлении артиллерийскую установку ВСУ при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Артиллерия ВСУ открыла маскировочную сеть установки для атаки. В течение 15–20 минут «Ланцет» отработал по цели. Артустановка M777 после детонации боекомплекта загорелась.

Российский экипаж самоходной артиллерийской установки 2С5 «Гиацинт-С» победил в дуэли американскую гаубицу M777 украинских войск. На уничтожение одной цели выдаётся десять снарядов, хотя для поражения цели хватает трёх-пяти, отметил наводчик САУ с позывным Юрич.