Москва, 10 апреля, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ударили по расположению украинских военных на побережье Очакова, сообщил 10 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Иван Шилов ИА Регнум

«Как сообщает очаковское сопротивление, прилетело в санаторий «Очаков», в нём находилось не менее трехсот бандеровцев», — сказал он «РИА Новости».

Итоги прилёта указать сложно, поскольку госпиталь расположен рядом с санаторием, объекты находятся на побережье, куда мирному населению вход запрещён, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее 9 апреля представители подполья также сообщили, что ВС РФ нанесли удар авиационными бомбами ФАБ по Харьковскому авиаремонтному заводу, уничтожили пункт дислокации ВСУ в центре Полтавы, а также нанесли удар по припортовой зоне в Ильичёвске Одесской области.

8 апреля Минобороны сообщало, что ВС РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли России наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК Украины, в том числе по цехам по производству вооружения и беспилотников и объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс киевского режима.