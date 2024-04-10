ВС России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова — подполье
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова
Москва, 10 апреля, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ударили по расположению украинских военных на побережье Очакова, сообщил 10 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«Как сообщает очаковское сопротивление, прилетело в санаторий «Очаков», в нём находилось не менее трехсот бандеровцев», — сказал он «РИА Новости».
Итоги прилёта указать сложно, поскольку госпиталь расположен рядом с санаторием, объекты находятся на побережье, куда мирному населению вход запрещён, уточнил он.
Как передавало ИА Регнум, ранее 9 апреля представители подполья также сообщили, что ВС РФ нанесли удар авиационными бомбами ФАБ по Харьковскому авиаремонтному заводу, уничтожили пункт дислокации ВСУ в центре Полтавы, а также нанесли удар по припортовой зоне в Ильичёвске Одесской области.
8 апреля Минобороны сообщало, что ВС РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли России наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК Украины, в том числе по цехам по производству вооружения и беспилотников и объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс киевского режима.