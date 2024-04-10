Луганск, 10 апреля, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Украинские подразделения стали чаще отказываться от контратак на купянском направлении и переходить в глухую оборону. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 10 апреля в Telegram-канале.

Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

По информации его источников, в последнее время ВСУ в районе Купянска значительно снизили активность на позициях. В основном они ведут контрбатарейную борьбу и отражают атаки российских войск без перехода к контратакующим действиям.

«В большей степени это связано с острой нехваткой бронетехники и личного состава», — написал Марочко и добавил, что у противника также наблюдаются проблемы с подвозом боеприпасов и других материально-технических средств.

Ранее Марочко сообщил, что украинское командование пытается превратить город Часов Яр в ДНР в сплошной укрепрайон.

Как сообщало ИА Регнум, огнемётчики 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты украинских военных на купянском направлении. Видео с места боёв опубликовало Минобороны РФ.