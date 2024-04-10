Огнемётчики уничтожили под Купянском замаскированные опорные пункты ВСУ
Москва, 10 апреля, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Огнемётчики 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты украинских боевиков на купянском направлении. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
Бойцам поставили задачу атаковать замаскированные укрепленные опорные пункты врага в лесополосе на пути продвижения бронетехники российской армии. По полученным координатам огнемётный взвод разделился на подгруппы прикрытия и удара.
Военные скрытно выдвинулись на позицию для стрельбы за несколько сотен метров, группа прикрытия обеспечивала отход.
«Огнемётчики с разных огневых точек уничтожили замаскированного противника и тактическими двойками отошли на занятые позиции для дальнейшего прикрытия продвижения российских подразделений на бронетехнике», — пояснили в Минобороны.
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки на артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике. Они сбросили предположительно белый фосфор при помощи беспилотника. Это отравляющее вещество раздражающего действия.
На Украине в ночь на 10 апреля серия взрывов прогремела в городе Николаеве и области.
Взрыв в ночь на 10 апреля раздался в подконтрольном Киеву городе Запорожье.