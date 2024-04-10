Москва, 10 апреля, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Огнемётчики 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты украинских боевиков на купянском направлении. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Бойцам поставили задачу атаковать замаскированные укрепленные опорные пункты врага в лесополосе на пути продвижения бронетехники российской армии. По полученным координатам огнемётный взвод разделился на подгруппы прикрытия и удара.

Военные скрытно выдвинулись на позицию для стрельбы за несколько сотен метров, группа прикрытия обеспечивала отход.

«Огнемётчики с разных огневых точек уничтожили замаскированного противника и тактическими двойками отошли на занятые позиции для дальнейшего прикрытия продвижения российских подразделений на бронетехнике», — пояснили в Минобороны.

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Как сообщало ИА Регнум, ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки на артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике. Они сбросили предположительно белый фосфор при помощи беспилотника. Это отравляющее вещество раздражающего действия.

На Украине в ночь на 10 апреля серия взрывов прогремела в городе Николаеве и области.

Взрыв в ночь на 10 апреля раздался в подконтрольном Киеву городе Запорожье.