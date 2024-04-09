Москва, 9 апреля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар авиационными бомбами ФАБ по Харьковскому авиаремонтному заводу. Об этом 9 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Валентин Капустин/РИА Новости Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России

«Харьков, прилёт двух ФАБов в Киевский район, в место, в народе называемое 4-я неотложка. По предварительным данным, оба ФАБа уютно устроились на территории Харьковского авиаремонтного завода», — приводит его слова «РИА Новости».

По данным подполья, на территории завода находилось производство беспилотников и были расположены подземные складские помещения.

Он добавил, что в этом районе также много других потенциальных целей.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Лебедев сообщил об ударах российских войск по военным объектам в Харькове, в том числе по складу боеприпасов ВСУ, где хранили боеприпасы для чешских реактивных систем залпового огня Vampire, которые ВСУ используют для обстрелов Белгородской области. При этом координатор подполья подчеркнул, что местные власти пытаются выдать прилёт по военным объектам за атаку по супермаркетам.

Также Лебедев рассказал, что российские военные ударили по танковому училищу ВСУ в Харькове, и уточнил, что недавно киевские власти завезли туда иностранные танки и инструкторов.

Мэр Харькова Игорь Терехов 7 апреля подтвердил масштабные разрушения энергосистемы города после ударов российских военных. По его словам, электротранспорт в Харькове работает частично: поезда метро ходят с интервалом в 20 минут, по городу курсирует некоторое количество троллейбусов с автономным ходом и муниципальные автобусы, свет в жилые дома дают по графикам.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер 8 апреля заявил, что в течение нескольких недель российские военные окружат Харьков, а Киеву придётся уступить его. До недавнего времени, отметил он, Харьков был одним из тех мест, которые очень хорошо прикрывались украинскими средствами ПВО, что позволяло националистам оставаться в городе, веря в свою неуязвимость. Теперь же ситуация изменилась, Россия наносит удары планирующими бомбами по городу, уничтожая все необходимые цели, констатировал эксперт.