Хартум, 8 сентября, 2021, 23:38 — ИА Регнум. О крушении военного самолёта к западу от Хартума 8 сентября сообщает SUNA.

Цитата со страницы «Сергей из Киева» в Twitter Поврежденный МиГ-29МУ-1

Как рассказали очевидцы, самолёт рухнул в районе Эш-Шегилаб в воды Белого Нила, и его обломки всё ещё не обнаружены. На месте работают службы спасения.

Ни о самолёте, ни об экипаже информации нет. Район авиакатастрофы оцеплен. Поиски затруднены разливом реки.