Донецк, 11 апреля, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Планируемое киевским режимом новое контрнаступление в 2024 году по объективным причинам не будет успешным, но необходимо учитывать сопутствующие ему обстоятельства. Такое мнение высказал «РИА Новости» советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Может ли новое контрнаступление Украины быть успешным? Естественно, нет. Мы уже понимаем тактики противника и понимаем, какое Киеву может быть поставлено оружие из западных стран», — предположил Кимаковский.

При этом советник считает, что нужно всерьёз рассматривать слова Зеленского, в том числе касающиеся тотальной мобилизации на Украине.

Кимаковский также пояснил, что Зеленский очень надеется на поставку самолётов F-16, новых ракет, управляемых бомб и беспилотных систем.

«Получит он желаемое или нет, сказать сложно, но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации», — отметил советник, подчеркнув, что ВС России готовы ко всем сценариям.

Игорь Кимаковский также предположил, что заявления Зеленского о «контрнаступе» не что иное, как «некий шантаж одной западной группировки в США и Англии», которая его поддерживает, в сторону других группировок, которые препятствуют затянувшейся военной поддержке киевского режима, «фактически воюющего с Россией террористическими методами».

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Зеленский обнародовал новые планы по подготовке контрнаступления украинской армии. Одна из основных целей киевского режима — разрушение Крымского моста.

Лидер укронацистов уточнил, что ВСУ также будут бить по российской инфраструктуре, которая «представляет собой военную цель», в том числе по аэродромам, с которых взлетают истребители и беспилотники для ударов по позициям киевской армии.

Газета The Guardian 3 апреля написала, что ГУР минобороны Украины планирует провести новую атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года. Основная часть необходимых средств для этой цели якобы получена Киевом.

В марте 2024 года МИД РФ передал руководителям киевского режима требование об аресте и дальнейшей выдаче причастных к терактам на территории РФ, в том числе главы СБУ Василия Малюка. Россия выявила причастность Украины к ряду терактов, в том числе к убийствам Дугиной и Татарского, покушению на убийство писателя Захара Прилепина, попытке подрыва Крымского моста и другим, заявил МИД.