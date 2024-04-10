Воронеж, 10 апреля, 2024, 23:34 — ИА Регнум. В Воронежской области ночью 10 апреля объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал Гусев в Telegram-канале.

Глава региона заверил, что системы противовоздушной обороны готовы отразить атаку. Жителей призвали отслеживать дальнейшие оповещения от правительства области или МЧС России.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 апреля в Воронежской области также объявляли опасность атаки БПЛА. Населению рекомендовали не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проёмов. На улице гражданам посоветовали укрыться в ближайшем здании, подъезде или подземном переходе.

Российские военные 9 апреля уничтожили вражеские беспилотники и ракету при попытках совершить террористическую атаку. Средствами ПВО были поражены четыре беспилотника самолётного типа над Белгородской (два БПЛА) и Воронежской (два БПЛА) областями, у побережья Крымского полуострова была сбита украинская противокорабельная ракета «Нептун».