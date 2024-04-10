Франция, 10 апреля, 2024, 23:19 — ИА Регнум. В городе Сет департамента Эро на юге Франции произошёл мощный взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщил 10 апреля телеканал BFMTV.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным журналистов, инцидент произошёл около 17:00 (18:00 мск) на предприятии Saipol. После взрыва на заводе по производству биотоплива начался пожар. Одного из работников предприятия в критическом состоянии доставили на вертолёте в госпиталь. С места происшествия эвакуировали около 200 человек.

Специалисты проверяют вероятную утечку опасных химических веществ.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля во Франции два реактора АЭС «Шинон» приостановили работу из-за возгорания главного трансформатора энергоблока № 3. Руководство АЭС утверждало, что риска для населения и окружающей среды нет. Пожар вспыхнул за пределами ядерной зоны.

На юго-западе Франции 10 августа 2023 года рядом с портом Ла-Рошель вспыхнул пожар. Инцидент произошёл в здании SICA Atlantique на конвейерной ленте для поднятия зерна. В хранилище в это время находилось несколько тысяч тонн пшеницы. Из здания эвакуировали порядка 20 человек.