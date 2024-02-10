Париж, 10 февраля, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Во Франции временно остановили работу двух энергоблоков после пожара на АЭС «Шинон», сообщила 10 февраля радиостанция France Bleu.

ТАСС/Pascal Avenet/ABACAPRESS.COM

«Около 2:40 ночи (04:40 мск) с пятницы на субботу на АЭС «Шинон» вспыхнул пожар. Главный трансформатор энергоблока №3 загорелся. Два производственных блока остановили до дальнейшего уведомления», — говорится в материале.

Руководство АЭС уверяет, что риска для населения и окружающей среды нет. Там пояснили, что пожар вспыхнул за пределами ядерной зоны.

Пожар потушили, но АЭС временно будет производить меньше энергии, так как два блока — №3 и №4, которые обычно вырабатывали 900 мегаватт, остановили.

Причина пожара выясняется.

АЭС «Шинон» — действующая атомная электростанция в центральной части Франции. На станции построили семь реакторов. В эксплуатации, на данный момент, находятся четыре энергоблока. Станция производит приблизительно 6% от общего потребления электричества Франции.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года финская атомная электростанция «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности в турбинной установке. Электростанция имеет три действующих реактора, которые производят около 30% объема энергии, потребляемого в Финляндии.

На аварийной японской АЭС «Фукусима-1» 7 февраля зафиксировали утечку радиоактивной воды. Объём утёкшей с АЭС «Факусима-1» воды составляет 5,5 тонны, концентрация радиоактивных элементов достигла 22 млрд беккерелей.