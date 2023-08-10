Ла-Рошель, Франция, 10 августа, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Пожар в зернохранилище на юго-западе Франции рядом с портом Ла-Рошель находится под контролем, заявили 10 августа в логистической группе SICA Atlantique, сообщило Reuters.

Кадр из видео

Возгорание не затронуло хранящуюся в здании пшеницу, отметили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, пожар вспыхнул в Ла-Рошеле утром 10 августа на территории зернохранилища в здании SICA Atlantique. Пожар вспыхнул на конвейерной ленте для поднятия зерна.

В хранилище находится несколько тысяч тонн пшеницы.

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Местные СМИ сообщили, что существует угроза распространения огня и взрыва. Из здания эвакуировали два десятка человек. На место ЧП прибыли пожарные расчёты.