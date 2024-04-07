Сана, 7 апреля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Йеменское повстанческое движение «Ансар Аллах» (хуситы) в течение последних 72 часов атаковали морские суда США, Британии и Израиля, сообщил 7 апреля на телеканале Al Masirah представитель организации Яхья Сария.

ТАСС

«ВМС атаковали противокорабельными ракетами в Красном море британское судно Hope Island, попадание по которому оказалось прямым», — сказал он.

Сария добавил, что хуситы также атаковали израильские суда Grace F в Индийском океане и Gina в Аравийском море, направлявшиеся в порты «оккупированной Палестины». Кроме того, повстанцы нанесли удар по двум американским фрегатам в Красном море.

«Вооружённые силы Йемена будут продолжать препятствовать навигации Израиля в Красном, Аравийском морях и Индийском океане до тех пор, пока его агрессия не прекратится, и блокада сектора Газа не будет снята», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля Управление морских торговых операций Великобритании сообщило об очередной атаке на судно UKMTO в Аденском заливе Аравийского моря. Власти королевства расценили инцидент как нападение и начали его расследование.

Агентство Bloomberg 21 марта, ссылаясь на источники, сообщило, что хуситы пообещали не нападать на суда России и Китая. По информации издания, повстанцам за это якобы пообещали поддержку в Совбезе ООН и других международных организациях.